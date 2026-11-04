Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho sinh viên khó khăn Trường ĐH Sư phạm Huế.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (ĐH Sư phạm Huế) vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho sinh viên Trương Thị Tường Vy ở phường Hóa Châu.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Ngọc Dương (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hóa Châu), PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế), đại diện chính quyền địa phương, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế, đại diện các đoàn thể, thầy cô giáo và gia đình sinh viên.

Sinh viên Trương Thị Tường Vy đang theo học tại Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. Ngôi nhà nhân ái được triển khai xây dựng từ nguồn kinh phí do Thạc sĩ Đặng Thị Trà (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, tỉnh Quảng Trị) ủng hộ, cùng nguồn quỹ vận động quyên góp của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, sự chung tay của tập thể giảng viên, đoàn viên, sinh viên trong nhà trường, các đơn vị phối hợp và kinh phí của gia đình.

Chương trình do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế phối hợp thực hiện cùng Hệ thống Giáo dục Chu Văn An (tỉnh Quảng Trị), Đoàn phường Hóa Châu và Ban Thanh niên Công an TP Huế.

Các đơn vị tặng quà để xây dựng nhà nhân ái cho sinh viên Trương Thị Tường Vy.

Công trình nhà nhân ái mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự đồng hành, chăm lo thiết thực của nhà trường cũng như cộng đồng đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mái ấm vững chãi sắp hoàn thành không chỉ giúp gia đình vơi bớt lo toan cuộc sống mà còn tạo điểm tựa tinh thần ấm áp, tiếp thêm động lực để em Tường Vy vững tin theo đuổi con đường học tập.