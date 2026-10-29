Khởi công xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

Các đại biểu dự lễ khởi công Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu.

Dự án Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Long Bình An có quy mô sử dụng đất 4,15 ha, tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng; công suất sản xuất sản phẩm chủ yếu là: Sản xuất ván sàn 5.000 m3/năm, Sản xuất ván ghép thanh 5.000 m3/năm, Sản xuất ván ép Birch 20.000 m3/năm và các sản phẩm về gỗ khác. Đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tin tưởng và quyết tâm đầu tư của doanh nghiệp đối với tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh Tuyên Quang. Dự án khi hoàn thành và đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chế biến gỗ xuất khẩu, gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở trồng rừng, cung ứng nguyên liệu, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp thông qua chế biến sâu, tạo việc làm, thu nhập cho người dân và thúc đẩy thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là công trình chào mừng 21 năm thành lập Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang trong việc chuẩn bị, triển khai dự án; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục có liên quan. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động, cần chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu; sử dụng nguồn nguyên liệu hợp pháp, quan tâm bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Sao Việt.

Các đại biểu tham gia lễ động thổ khởi công Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu.

Đối với các sở, ban, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục theo thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Quan tâm kết nối lao động, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện để người dân địa phương có cơ hội tham gia làm việc tại nhà máy. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham quan khâu hoàn thiện ván sàn của Công ty TNHH Sao Việt.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tham quan Nhà máy sản xuất ván ép của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An, Phường Bình Thuận.