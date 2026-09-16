Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Nguyễn Úy

Các đại biểu và cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Lánh, tổ dân phố Tân Sơn, phường Nguyễn Úy.

Bà Nguyễn Thị Lánh năm nay 80 tuổi, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà bà Lánh đang ở hiện đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện Công ty TNHH Dệt may bao bì Hà Nam phát biểu tại lễ khởi công.

Với mong muốn giúp bà Lánh có một mái ấm kiên cố, an toàn, Hội CTĐ tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 50 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do Công ty TNHH Dệt may bao bì Hà Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể phường Nguyễn Úy chung tay hỗ trợ. Ngôi nhà mới dự kiến được xây dựng với diện tích khoảng 40m², tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần chăm lo đời sống cho những hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.