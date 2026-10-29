Khởi công xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình (Thái Nguyên)

Tham dự lễ khởi công có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng, quy mô 7 cầu cảng, xây dựng trên diện tích 24,92ha, năng lực thông qua 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, là cảng thủy nội địa đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng hoa chúc mừng đại diện chủ đầu tư dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Anh hùng Lao động Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long cho biết, đây là dự án cảng thủy nội địa quy mô đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, là trạm trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, nơi sản xuất đến các bến cảng biển quốc tế tại khu vực phía Bắc, hứa hẹn tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành vận tải đường sông, giảm tải áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ, góp phần vào sự tăng trưởng bứt phá về kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Anh hùng Lao động Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long phát biểu tại lễ khởi công.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc khởi công dự án không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Công ty, mà còn là trách nhiệm trong việc góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển dịch vụ logistics, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc", ông Nguyễn Huy Quý chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung tối đa các nguồn lực, tổ chức triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động; phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số sẽ mở ra các không gian phát triển, hành lang kinh tế cùng với thế mạnh của Thái Nguyên là hạ tầng khu công nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, hạ tầng cảng có vai trò rất quan trọng để hiện thực hóa phương thức vận tải đường thủy theo quy hoạch đã được phê duyệt với việc luồng tuyến gắn với cảng. Việc phát triển phương thức vận tải đường thủy góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên, trong đó có cả các khu vực còn khó khăn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường gửi lời cảm ơn nhân dân địa phương đã đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Nhấn mạnh việc khởi công dự án mới là bước đầu, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, hiệu quả, sớm đưa công trình vào khai thác. Bên cạnh đó, đồng chí Trịnh Xuân Trường cũng đề nghị là cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trên tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp cũng như địa phương.