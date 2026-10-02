Khởi công xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại Điện Bàn Bắc

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: T.CÔNG

Theo Dawaco, trong giai đoạn đầu, công ty xây dựng, lắp đặt khoảng 30.000m đường ống các loại và đồng hồ nước cho các hộ gia đình. Năm 2027, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước trên địa bàn phường.

Phường Điện Bàn Bắc được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Điện Tiến, xã Điện Hòa và phường Điện Thắng Bắc, có diện tích tự nhiên 36,39km², dân số khoảng 30.780 người. Hiện tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch trên địa bàn mới đạt khoảng 6,76%.

Tại một số khu dân cư, nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân chủ yếu được khai thác từ nước ngầm. Chất lượng nguồn nước tại một số khu vực còn thấp, bị ảnh hưởng do ô nhiễm, tác động đến điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: T.CÔNG

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về điều chỉnh, mở rộng phân vùng thỏa thuận cấp nước sạch tại một số khu vực thuộc phường Điện Bàn Bắc, Dawaco đã khảo sát hiện trạng, xác định nhu cầu sử dụng nước, lập phương án thiết kế và hoàn thiện các công việc cần thiết để triển khai công trình.

Hệ thống khi hoàn thành sẽ góp phần nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nước ngầm có chất lượng không ổn định; cải thiện điều kiện vệ sinh, sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, Dawaco trao quà hỗ trợ 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.