Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính

Sáng 27-10, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính tại Tổ dân phố Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang. Đây là công trình nhằm từng bước hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án được triển khai trên diện tích 16,68ha, với các hạng mục đầu tư gồm: San nền; hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; đường ống cấp nước sinh hoạt; hệ thống đường dây và trạm biến áp cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc và cây xanh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 321 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực mới về phía tây Nha Trang. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Máy móc được huy động để thi công ngay sau lễ khởi công.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói chung và khu vực Nha Trang nói riêng.