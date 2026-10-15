Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn”

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (chủ trì buổi lễ); các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thân nhân các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Các đại biểu dự lễ khởi công

Thân nhân các anh hùng liệt sĩ và các đại biểu dự lễ khởi công

“Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn” được thiết kế hình lầu bát giác, với diện tích 44 m², nền lát gạch đỏ; khung cột bê tông cốt thép, sơn giả gỗ, đắp vẽ hoa văn tinh xảo.

Bia tưởng niệm, bàn thờ, lư hương được làm bằng đá xanh nguyên khối; đồng thời phần phía ngoài lầu bát giác, hệ thống hành lang, bậc lên xuống được lát đá xanh nguyên khối. Kinh phí để xây dựng công trình từ nguồn xã hội hóa và kính phí tự nguyện đóng góp của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Lạng Sơn, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Phối cảnh công trình “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn”

Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, mà trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 1/2027.

Qua đây thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công trình sau khi hoàn thành sẽ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, là nơi để cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ hôm nay, mai sau thành kính tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng từng hạng mục, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp giám sát, quản lý chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công trình được thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 5 từ phải qua) và Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 5 từ phải qua) và lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 5 từ phải qua) và lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ

Trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng những phần quà, thể hiện sự tri ân đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn.