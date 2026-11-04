Khởi công xây dựng cầu SGI Holdings 2 trị giá 1,4 tỷ đồng tại xã Thạnh Lộc

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu SGI Holdings 2.

Ngày 4/11, tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp chính quyền địa phương, chùa Keomunivansa Thôn Dôn và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu SGI Holdings 2. Công trình thuộc chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân trên địa bàn.

Cầu SGI Holdings 2 bắc qua kênh Đòn Dong có chiều dài 60m, rộng 4,5m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 700 triệu đồng; nhóm thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy và chùa Thôn Dôn tài trợ mỗi đơn vị 300 triệu đồng; nhân dân ấp Thạnh Hưng cùng UBND xã Thạnh Lộc đối ứng 100 triệu đồng.

Ban Tổ chức cùng các nhà tài trợ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ban Tổ chức cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 100 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PHƯƠNG VŨ