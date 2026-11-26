Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang (bên phải) trao bảng tượng trưng kinh phí tài trợ xây dựng cầu Kênh Ranh (5 Ninh) cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Thông.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Kênh Ranh (5 Ninh) mới.

Sáng 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Thông tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kênh Ranh (5 Ninh), thuộc khu phố Mỹ Thạnh.

Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 22m, rộng 3,5m; đường dẫn hai bên cầu, mỗi bên dài 16m. Tổng kinh phí xây dựng dự toán 800 triệu đồng, từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông qua tài trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn huy động khác.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phường Vĩnh Thông trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Mỹ Thạnh.

Cầu Kênh Ranh hiện đã xuống cấp.

Cây cầu mới sẽ thay thế cầu cũ do người dân xây dựng, hiện đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn lưu thông. Công trình hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, kết nối giao thông và vận chuyển nông sản, phục vụ sản xuất của người dân địa phương.