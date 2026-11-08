Khởi công xây dựng cầu Đồng hương 215 tại xã Trí Phải

Tham dự có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; cùng đại diện Ban liên lạc, các nhà tài trợ và chính quyền địa phương.

Đại diện Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ trao kinh phí xây dựng cầu cho địa phương.

Công trình có chiều dài 28 m, rộng 3,8 m, tải trọng 3 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 743 triệu đồng, do Ban liên lạc và các mạnh thường quân tài trợ. Trong đó, gia đình cụ Nguyễn Duy Vinh đóng góp 350 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Điểu 50 triệu đồng; bà Trần Thanh Duyên 93 triệu đồng và Ban liên lạc hỗ trợ 250 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng Cầu Đồng hương 215.

Cầu Đồng hương 215 khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân và học sinh đi lại, góp phần kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công trình còn thể hiện nghĩa tình đồng hương, tinh thần chung tay chăm lo an sinh xã hội, xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ tư từ phải sang), cùng Ban liên lạc, nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Bia kỷ niệm Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn (Phân hiệu Nam bộ) tại xã Trí Phải.

Tính từ đầu năm đến nay, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động xây dựng 20 cây cầu, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương./.