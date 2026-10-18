Khởi công xây dựng cầu dân sinh và đường đến điểm trường tại xã Quảng Lâm

Các đại biểu thực hiện khởi công công trình.

Công trình cầu dân sinh Sác Ngà - Bản Bút được thiết kế với chiều dài 21 m, chiều rộng 3,5 m, tải trọng 10 tấn, tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đồng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, từng bước khắc phục những khó khăn về giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cùng với công trình cầu dân sinh, tuyến đường đến điểm trường Hồ Nhì, xóm Khau Noong, dài hơn 2 km, có tổng mức đầu tư hơn 300 triệu đồng, được khởi công nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương. Công trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Việc triển khai hai công trình là kết quả của sự phối hợp, kết nối và huy động nguồn lực xã hội hóa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm. Sự đồng hành quý báu này góp phần cải thiện hạ tầng cơ sở giao thông, mang đến niềm vui, niềm tin và động lực vươn lên cho nhân dân địa phương.