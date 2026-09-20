Khởi công xây dựng cầu chùa Sóc Sâu hơn 300 triệu đồng

Quang cảnh buổi lễ khởi công.

Ngày 20/9, tại ấp An Phú, xã Gò Quao, Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tỉnh An Giang phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh An Giang và địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu chùa Sóc Sâu.

Cầu chùa Sóc Sâu có tổng kinh phí xây dựng 315 triệu đồng; trong đó, bà Nguyễn Thị Yến Ngọc và ông Nguyễn Sĩ Phú kết nối nhà hảo tâm tài trợ 290 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền và Nhân dân địa phương đóng góp.

Công trình cầu chùa Sóc Sâu là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào Khmer; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình đoàn kết quân - dân và chung sức xây dựng nông thôn ngày càng khang trang.

Bà Nguyễn Thị Yến Ngọc đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng cầu Chùa Sóc Sâu cho chính quyền xã Gò Quao.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh An Giang trao hoa cảm ơn các đơn vị, cá nhân đồng hành với công trình.

Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ 290 triệu đồng xây dựng cầu. Ban Tổ chức trao hoa cảm ơn các cá nhân, đơn vị đồng hành với công trình.