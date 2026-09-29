Khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công các dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng. Ảnh: Phạm Tùng

Cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai sẽ kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai. Toàn dự án dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài hơn 3,6km.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp giữa khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai, tạo kết nối thuận lợi hơn với mạng lưới cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực.

Điểm nhấn của công trình là cầu chính được thiết kế theo dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m. Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công các dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng. Ảnh: Phạm Tùng

Trong khi đó, cầu Long Hưng hình thành một hướng kết nối khác từ khu vực phía Bắc, Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Toàn tuyến dự án dài khoảng 9,8km, kết nối khu vực phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh với xã An Phước, thành phố Đồng Nai. Điểm cuối tuyến của dự án giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,5km.

Cầu chính Long Hưng được thiết kế theo dạng cầu dây văng một mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350m, 2 trụ tháp cao khoảng 175m. Công trình có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mặt cầu rộng khoảng 37m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Tùng

Theo kế hoạch, các dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2029.

Tại lễ khởi công, đại diện các doanh nghiệp dự án cam kết huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thi công hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết: Lễ khởi công là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển trong triển khai 2 công trình hạ tầng giao thông có vai trò chiến lược trong kết nối giao thông giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đại diện doanh nghiệp Dự án cầu Cát Lái phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Tùng

Với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và điều kiện thi công phức tạp, quá trình triển khai dự án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm cao của tất cả các bên tham gia. Với vai trò là cơ quan quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, nhà thầu và các đơn vị tư vấn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình triển khai.

Đặc biệt, đối với công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung xử lý các khó khăn, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm và đồng bộ để các đơn vị tổ chức thi công liên tục, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tham gia dự án phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong phối hợp, tập trung nguồn lực, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng an toàn lao động và môi trường.