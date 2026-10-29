Khởi công xây dựng bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình ở Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; đồng chí Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương; các ban, sở, ngành tỉnh Thái Nguyên.

Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được xây dựng tại khu Mom Kiệu thuộc phường Trung Thành với tổng diện tích 24,92ha, trong đó diện tích mặt nước trên sông Cầu là 10,05ha, diện tích trên cạn là 14,87ha; công suất bốc, xếp, lưu chuyển từ 3,8 triệu đến 4,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương, nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương và tỉnh Thái Nguyên tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Khu được thiết kế xây dựng âu tàu, hạ tầng kiên cố, bền vững, bảo đảm không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Cầu, nhất là vào mùa lũ, tàu có tải trọng hàng nghìn tấn vào, ra cảng an toàn, thuận lợi.

Tại lễ khởi công, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long cam kết khu cảng tiếp nhận tàu, bến lưu chuyển hàng hóa, các thiết bị bốc, xếp được đầu tư, lắp đặt đồng bộ, hiện đại, sử dụng năng lượng xanh, thân thiện môi trường, vận hành đúng tiến độ đề ra.

Khi khu bến cảng này đi vào hoạt động, cùng với cảng Đa Phúc trên sông Công sẽ góp phần khai thông vận tải đường thủy có lợi thế vận tải lượng hàng hóa lớn, giá rẻ giữa Thái Nguyên với các cảng dọc sông Cầu, sông Thương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, ra biển và ngược lại.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên luôn xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp và hạ tầng số, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc khởi công cảng Yên Bình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics, kết nối vận tải đường bộ với đường thủy, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy vai trò kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.