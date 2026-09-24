Khởi công xây dựng 7 căn nhà Chữ thập đỏ tại xã Đạo Trù

Đại diện các đơn vị trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Trần Thị Mói, thôn Đồng Cà, xã Đạo Trù.

Chương trình đã hỗ trợ 7 gia đình xây dựng nhà ở. Kinh phí hỗ trợ xây nhà do Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cùng các doanh nghiệp đồng hành tài trợ.

Các hoạt động khởi công được triển khai từ 8 giờ sáng 24/9 tại từng gia đình; lễ khởi công tập trung được tổ chức tại gia đình bà Trần Thị Mói, thôn Đồng Cà. Tại đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh đã trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ và thực hiện nghi thức động thổ xây nhà.

Hoạt động này góp phần giúp các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những giá trị nhân đạo trong cộng đồng.