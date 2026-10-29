Khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Nam Cam Ranh

Sáng 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cam Ranh phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Cao Chiến (thôn Thịnh Sơn) và bà Trần Thị Kim Hoa (thôn Hòn Quy), thuộc diện khó khăn về nhà ở.

Các căn nhà được xây dựng trên phần đất hiện có của gia đình, diện tích xây dựng mỗi căn hơn 40m². Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà dự kiến 120 triệu đồng; trong đó Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ 75 triệu đồng/hộ, phần kinh phí còn lại do hai gia đình đối ứng. Các căn nhà dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đề nghị đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình để các gia đình sớm an cư; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân, qua đó tạo thêm nguồn lực xây dựng nhiều căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.