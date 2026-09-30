Khởi công xây dựng 2 căn nhà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 30-9, tại 2 xã Diên Khánh và Khánh Vĩnh, Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 2 gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, gồm: Bà Trần Thị Rỡ (thôn Phú Lộc Tây 1, xã Diên Khánh) và bà Nguyễn Thị Qui (thôn Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh). Đây là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam (tháng 10).

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Rỡ.

Mỗi gia đình được hội trao 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở, từ nguồn kinh phí do Câu lạc bộ Người cao tuổi tỉnh hỗ trợ. Trong đó, căn nhà của gia đình bà Rỡ được xây dựng trên diện tích 35m2, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm 50 triệu đồng. Căn nhà của gia đình bà Qui được xây dựng trên diện tích hơn 38m2, gia đình đối ứng thêm 100 triệu đồng. Cả 2 công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao trong tháng 10-2026, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà ở.

Hội Người cao tuổi tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Qui.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp hội và cộng đồng đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội.