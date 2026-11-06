Khởi công xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Long Điền

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà.

Chiều 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp: Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Thuận 1, Mỹ Hòa, Long Bình, Long Quới 1, Long Quới 2 và Long Thành.

Các căn nhà xây dựng có tổng diện tích từ 32m2 đến 55m2, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung tường cứng, mái cứng).

Mỗi căn nhà được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Nhà hảo tâm Đinh Văn Dũng hỗ trợ thêm mỗi căn 20 triệu đồng.

Khởi công xây dựng nhà cho người dân.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền trao hỗ trợ mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm 10 kg gạo và tiền mặt.