Khởi công xây cầu biểu tượng 'bờ xe nước' gần 2.200 tỷ đồng trên sông Trà Khúc

Biểu tượng mới trên sông Trà Khúc

Sáng 8/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1. Cây cầu có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Điểm nhấn của công trình là kết cấu dây võng tự neo với 3 vòng thép mang hình ảnh bờ xe nước sông Trà Khúc.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, cầu Trà Khúc hiện hữu được xây dựng từ năm 1964, đến nay đã hơn 60 năm. Cây cầu gắn bó với nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi nhưng hiện đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu giao thông cũng như yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

"Cầu Trà Khúc cũ đã làm tròn trách nhiệm trong sáu mươi năm. Cây cầu mới phải xứng đáng với chặng đường phát triển tiếp theo của Quảng Ngãi", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà còn góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo trục cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc và trở thành một biểu tượng mới của Quảng Ngãi.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khởi công mới chỉ là bước đầu. Điều người dân chờ đợi là cây cầu phải được hoàn thành đúng hẹn và bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng hơn 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong 18 tháng tới, cùng với không gian phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch hai bờ sông sau đó, sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, hướng đến mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng của vùng.

Tuy nhiên, theo ông Tâm, khởi công mới chỉ là bước đầu. Điều người dân chờ đợi là cây cầu phải được hoàn thành đúng hẹn và bảo đảm chất lượng.

Ông dẫn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về các dự án giao thông trọng điểm là kiên quyết không lùi, không kéo dài, không điều chỉnh tiến độ nếu không có lý do khách quan chính đáng, đồng thời tiến độ không được đánh đổi bằng chất lượng.

"Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng đúng yêu cầu đó cho công trình này", ông Tâm nhấn mạnh.

Nhà thầu thi công chậm có thể bị thay thế

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Ngay trong tháng 10, đơn vị phải trình UBND tỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục và kế hoạch giải ngân; hằng tháng báo cáo khối lượng, giải ngân, nhân lực và thiết bị trên công trường, đồng thời phấn đấu rút ngắn thời gian thi công.

Cầu Trà Khúc được xây dựng từ năm 1964, đến nay đã hơn 60 năm.

Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay, không để công trường phải chờ thủ tục. Đối với liên danh nhà thầu và tư vấn giám sát, ông Tâm yêu cầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị ngay sau lễ khởi công, tổ chức nhiều mũi thi công và có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó.

Do đây là công trình cầu có kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng vật liệu, kết cấu thép, cáp và có phương án phòng chống lũ cho từng giai đoạn; bảo đảm an toàn lao động, giao thông và vệ sinh môi trường.

"Nhà thầu nào chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ xem xét thay thế theo hợp đồng", ông Tâm nêu rõ.

Phối cảnh Cầu Trà Khúc, điểm nhấn kiến trúc là 3 vòng thép lớn giữa sông, gợi hình ảnh bờ xe nước sông Trà Khúc.

Các sở, ngành và địa phương liên quan cũng được yêu cầu bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí đủ vốn theo tiến độ, giải quyết thủ tục đúng thời hạn, hoàn thành bàn giao mặt bằng và tổ chức phân luồng giao thông.

Tinh thần thực hiện là "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Theo ông Tâm, cơ quan nào làm chậm công trình thì người đứng đầu cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh sẽ kiểm tra công trường hằng tháng, đơn vị thực hiện tốt sẽ được ghi nhận, trường hợp chậm trễ sẽ bị chấn chỉnh, xử lý.

Dự án cầu Trà Khúc 1 mới, tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ ngân sách địa phương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Cầu được xây lệch khoảng 11 độ về phía đông so với cầu hiện hữu để giữ lại cây đa di sản ở phía bắc. Phía nam kết nối vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng, có hầm chui đường Tôn Đức Thắng; phía bắc kết nối các tuyến Trần Văn Trà, Hoàng Sa, Nguyễn Văn Linh và Tế Hanh kéo dài.

Di Linh