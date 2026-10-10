Khởi công tuyến đường xuyên dãy Giăng Màn ở Hà Tĩnh: Mở lối giao thương, kết nối đồng bào vùng biên

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đến bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng phê duyệt, có chiều dài khoảng 15km, tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần.

Lễ khởi công tuyến đường kết nối bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) với bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị)

Trong đó, dự án thành phần số 1 thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có chiều dài 7,047km, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch chia sẻ, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn hơn cho người dân, đồng thời hình thành trục kết nối giao thông giữa hai địa phương. Việc rút ngắn trở ngại về khoảng cách và địa hình được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để người dân giao thương, trao đổi hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, từng bước mở rộng sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện điều kiện đi lại, ổn định đời sống, phát triển sản xuất và từng bước hòa nhập với sự phát triển chung của địa phương. Tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu mà còn mở ra cơ hội tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre với người dân bản Cà Xen, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư hai bên dãy Giăng Màn.

Một góc bản Rào Tre

Đáng chú ý, việc tăng cường kết nối, giao lưu giữa hai cộng đồng còn góp phần mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện để thanh niên hai bản gặp gỡ, tìm hiểu, xây dựng tình cảm và tiến tới hôn nhân trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp. Qua đó, góp phần từng bước hạn chế tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh ý nghĩa về kinh tế, xã hội và văn hóa, dự án còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực dự án phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua đó, phát huy hiệu quả công trình trong phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hai bên.

Bản Rào Tre, xã Phúc Trạch hiện có 45 hộ dân tộc Chứt với 161 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Bà con dần hình thành thói quen tiết kiệm, tích cực phát triển sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng và rau màu, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.