Khởi công tuyến đường kết nối Hà Tĩnh với Quảng Trị qua dãy Giăng Màn

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Thanh Giang

Ngày 9/10, tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình đường từ bản Rào Tre, tỉnh Hà Tĩnh đến bản Cà Xen, tỉnh Quảng Trị trên dãy núi Giăng Màn.

Dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre đến bản Cà Xen được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-BQP ngày 15/3/2024. Tuyến đường có tổng chiều dài 15km, tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, chia thành 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có chiều dài 7,047km, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027.

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Giang

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Công trình sẽ tạo lập tuyến giao thông đồng bộ, thuận lợi, an toàn, kết nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tuyến đường góp phần tăng cường kết nối giữa đồng bào dân tộc tại bản Rào Tre, tỉnh Hà Tĩnh, với đồng bào dân tộc tại bản Cà Xen, tỉnh Quảng Trị, qua đó bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là một trong những dự án góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng, phục vụ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới.

Đại tá Bùi Hồng Thanh đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực dự án phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân hai bên.