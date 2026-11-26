Các đại biểu và doanh nghiệp dự lễ khởi công. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sáng 26/11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều lãnh đạo Thành phố đã chứng kiến lễ khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam-Thái Lan và Singapore (VTS).

Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam là Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi xướng và làm chủ, sở hữu băng thông lớn nhất, đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Tuyến cáp quang biển VTS có chiều dài khoảng 2.500km, dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2030.

Riêng trục kết nối trực tiếp Việt Nam-Singapore dài khoảng 1.200km, đạt dung lượng 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng của tất cả các tuyến cáp quốc tế mà Việt Nam đang khai thác.

Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, trong đó trục chính được thiết kế chôn sâu tới 3m nhằm hạn chế tối đa nguy cơ hư hỏng do hoạt động đánh bắt và thả neo tàu. Trạm cập bờ của dự án được đặt tại xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định, việc khởi xướng trạm VTS là bước chuyển của Viettel từ tham gia đầu tư sang chủ động kiến tạo, từ đáp ứng nhu cầu kết nối sang từng bước làm chủ hạ tầng kết nối. Sự chủ động này giúp bảo đảm an toàn hạ tầng kết nối quốc tế, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Viettel sẽ đưa vào vận hành thêm 5 tuyến cáp biển quốc tế, làm chủ ít nhất 2 tuyến và nâng tổng số tuyến tham gia khai thác lên 10 tuyến.

Các doanh nghiệp ký kết tại lễ khởi công. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, nhu cầu băng thông kết nối quốc tế của Việt Nam đang tăng trưởng bình quân 24%/năm tạo nền tảng phát triển kinh tế dữ liệu, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ khẳng định, ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thêm cửa ngõ dữ liệu kết nối trực tiếp với Singapore-trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính hàng đầu khu vực, giúp thành phố đáp ứng nhu cầu hạ tầng số để phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm dữ liệu và kinh tế số. Dự án là minh chứng cho năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Dự án VTS quy tụ sự hợp tác của các tập đoàn viễn thông hàng đầu: Viettel và Singtel (đồng chủ trì khởi xướng), AIS (Thái Lan), các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và Asean Cableship (Singapore).