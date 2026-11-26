Ngày 26.11 tại TP.HCM, liên danh VTS do Viettel và Singtel đồng chủ trì chính thức khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam – Thái Lan – Singapore. Dự Lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang.

Cùng dự có các Ủy viên BHC Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu chứng kiến hoạt động ký kết tại sự kiện

Tuyến cáp quang biển VTS (Việt Nam – Thái Lan – Singapore) có chiều dài khoảng 2.500km, dung lượng thiết kế 600 Tbps theo dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV.2030. Riêng trục Việt Nam – Singapore dài khoảng 1.200km, đạt 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính chôn sâu 3m, so với 1 – 1,5m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do hoạt động đánh bắt và thả neo tàu, nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp biển. Nhờ đi thẳng, VTS là tuyến ngắn nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, thời gian dữ liệu truyền đi và quay về giữa hai nước (độ trễ) dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay. Độ trễ thấp giúp các ứng dụng về giao dịch tài chính hay trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động liền mạch hơn.

Tự chủ thực chất

Đặc biệt, đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ; khác với những tuyến cáp trước đây, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn và sử dụng dung lượng có sẵn.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện

Với VTS, Viettel khởi xướng dự án, cùng Singtel ký kết Biên bản ghi nhớ tháng 4.2024. Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi – những quyết định then chốt xác định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống. Vai trò quyết định này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam làm chủ một tuyến cáp quốc tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác quốc tế.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS”.

Đánh giá về hướng đi này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ thực chất về công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển.

Cú hích hạ tầng số cho TP.HCM và khu vực phía Nam

Việc làm chủ tuyến cáp sẽ tạo lợi thế trực tiếp cho các địa phương. Với TP.HCM, đây là lợi thế để Thành phố thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ tài chính số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số của khu vực.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, việc đặt trạm cập bờ tại TP.HCM mở ra cửa ngõ kết nối trực tiếp với Singapore – trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực. Tuyến cáp VTS sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ số và hạ tầng số.

Thành phố sẽ chủ động phối hợp đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, từng bước kết nối đồng bộ với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và các khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số; đồng thời bảo vệ hành lang tuyến cáp, đặc biệt tại khu vực ven bờ, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài.

Ở phạm vi rộng hơn, tuyến cáp VTS bổ sung một hướng kết nối quốc tế mới đi thẳng Singapore, trung tâm trung chuyển dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời có nhánh sang Thái Lan. Điều này tạo thêm một hướng đi giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu; khi một tuyến gặp sự cố, lưu lượng chuyển sang tuyến khác, giữ cho dịch vụ internet, ngân hàng và doanh nghiệp ít bị gián đoạn.

Ông Keith Leong, Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel phát biểu tại sự kiện

Theo ông Keith Leong, Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel, việc mở thêm hướng kết nối cũng quan trọng như tăng dung lượng. Việc xây dựng những tuyến mới giúp dữ liệu vẫn lưu thông ổn định ngay cả khi các kết nối hiện có bị gián đoạn. Lợi ích đó càng có ý nghĩa khi nhu cầu băng thông quốc tế tăng nhanh do trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu, mở ra cơ hội để đón dòng vốn đầu tư vào hạ tầng số.

Viettel cho biết, VTS là một phần trong lộ trình dài hạn của Viettel hướng tới tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế vào năm 2030, trong đó có những tuyến do Việt Nam tự thiết kế và làm chủ. Lộ trình này nằm trong kế hoạch quốc gia về cáp quang biển đến năm 2030 và thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Hiện Viettel tham gia khai thác 5 trong số 8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam bao gồm các tuyến AAG, IA, APG, AAE-1 và ADC, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế.