Khởi công tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel.

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim có diện tích khoảng 13.853m², hiện an táng 869 phần mộ liệt sĩ, trong đó 615 phần mộ có thông tin và 242 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Qua thời gian sử dụng, một số hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp, cần được tu bổ, tôn tạo nhằm bảo đảm cảnh quan và không gian tưởng niệm.

Theo thiết kế sơ bộ, công trình sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ các hạng mục cổng, kỳ đài, khu mộ, tường rào và hệ thống hạ tầng cảnh quan; nâng cốt sân nhằm hạn chế ngập úng, mở rộng sân hành lễ; xây dựng bổ sung 2 nhà bia ghi danh; chỉnh trang, làm mới bia mộ, đường đi, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hồ cảnh quan.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Công trình do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tài trợ, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Sau khi hoàn thành, công trình góp phần tạo dựng không gian tưởng niệm khang trang, trang nghiêm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm của nhân dân; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.