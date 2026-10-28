Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đình Quán La Xã

Đình Quán La Xã là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng, văn hóa của các thế hệ nhân dân Xuân La. Theo hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lập tháng 4-1991, đình được khởi dựng khoảng đầu thời Trần, thờ Đức Duệ Trang Linh - vị Thành hoàng được truyền tụng có công đánh giặc Chiêm Thành, bảo vệ bờ cõi và dạy nhân dân khai khẩn đất hoang, trồng trọt, ổn định cuộc sống.

Trải qua nhiều thế kỷ, đình Quán La Xã đã được tu bổ nhiều lần, trong đó có các đợt vào các năm 1745, 1788, 1845, 1906. Những dấu tích kiến trúc còn lại cho thấy di tích lưu giữ nhiều giá trị nghệ thuật thời Lê và Nguyễn. Tuy nhiên, tác động của thời gian và điều kiện tự nhiên khiến nhiều hạng mục xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn, chống xuống cấp và phát huy giá trị di tích.

Cổng đình Quán La Xã. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn nhấn mạnh, việc tu bổ, tôn tạo đình Quán La Xã không chỉ nhằm bảo vệ một công trình kiến trúc cổ mà còn góp phần gìn giữ không gian văn hóa, tín ngưỡng và những giá trị truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo lãnh đạo phường Xuân Đỉnh, dự án được triển khai trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, xây dựng và đầu tư công. Trong quá trình chuẩn bị, phường đã tổ chức khảo sát hiện trạng, lấy ý kiến cơ quan quản lý văn hóa, chuyên gia và nhân dân; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán; đồng thời hoàn tất các thủ tục về nguồn vốn, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công có năng lực, kinh nghiệm trong bảo tồn di tích.

Bên trong đình Quán La Xã. Ảnh: PV

Cùng với đình Quán La Xã, UBND phường Xuân Đỉnh đang rà soát, đánh giá và thực hiện quy trình đầu tư tu bổ, tôn tạo 6 di tích trên địa bàn, với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn bảo tồn di tích với đời sống cộng đồng.

Để công trình đạt chất lượng cao, lãnh đạo phường yêu cầu đơn vị thi công và tư vấn giám sát huy động nhân lực, nghệ nhân có chuyên môn, thực hiện đúng kỹ thuật tu bổ, tuyệt đối bảo vệ các yếu tố gốc của di tích, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các phòng, ngành thuộc phường được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đặc biệt, Tiểu ban quản lý di tích cùng nhân dân các tổ dân phố Xuân La 1, Xuân La 2 được đề nghị tiếp tục đồng hành, giám sát cộng đồng trong suốt quá trình thi công. Sự tham gia của người dân được xác định là yếu tố quan trọng để công trình vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Việc khởi công tu bổ, tôn tạo đình Quán La Xã là bước khởi đầu cho quá trình phục hồi, gìn giữ một địa chỉ văn hóa có giá trị của Xuân Đỉnh. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng khang trang, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn phường.