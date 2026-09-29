Khởi công tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên: Kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai
Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-cong-tu-bo-phuc-hoi-dien-kinh-thien-ket-noi-qua-khu-hien-tai-va-tuong-lai-419971.htm