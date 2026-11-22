Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành Trương Đăng Khoa; Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển (ảnh trên) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ dâng hương tại Đình thần Thới Bình trước lễ khởi công.

Đình thần Thới Bình là di tích lịch sử cấp tỉnh, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng dân cư địa phương qua nhiều thế hệ. Không chỉ là nơi thờ tự, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, những vị thần được tôn kính, ngôi đình còn là không gian lưu giữ nét đẹp văn hoá truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo thời gian, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt tín ngưỡng của người dân.

Trước thực trạng đó, Dự án tu bổ Đình thần Thới Bình được triển khai với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến trong 210 ngày.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công Dự án tu bổ Di tích lịch sử Đình thần Thới Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thới Bình, đề nghị đơn vị thi công phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực và phương tiện, triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn, đúng kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ đề ra. Ban Quản lý Đình thần Thới Bình cùng Nhân dân địa phương tích cực phối hợp giám sát, chung tay góp sức để công trình sớm hoàn thành.

Việc tu bổ Đình thần Thới Bình không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, mà còn tôn tạo địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ.

Trong không khí sôi nổi hướng về ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), công trình lan toả thông điệp trân trọng di sản, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.