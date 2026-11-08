Khởi công Trung tâm Công nghiệp văn hóa trong lòng phố cổ Hà Nội

Phối cảnh dự kiến của công trình. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, dự án là bước cụ thể hóa quan trọng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, qua đó phát huy tối đa giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đặc trưng của khu vực phố cổ. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối vững chắc giữa công tác bảo tồn di sản với các hoạt động sáng tạo, thương mại, du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế đô thị phát triển bền vững.

Ý tưởng thành lập trung tâm được ấp ủ từ năm 2025. Ngày 21/5/2025, UBND TP. Hà Nội đã thống nhất chủ trương nghiên cứu lập đề án. Ngay sau đó, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về tổ chức và hoạt động của các trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Đến ngày 18/5/2026, UBND Thành phố chính thức ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt đề án và quyết định thành lập Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Bố trí không gian sáng tạo và sinh hoạt cộng đồng

Dự án được phê duyệt ngày 17/8/2026, triển khai trên khu đất rộng khoảng 3.862 m², với diện tích xây dựng khoảng 2.317 m² (mật độ xây dựng khoảng 60%).

Các hạng mục chính gồm cải tạo công trình hiện có, chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bố trí các khu chức năng.

Theo đề án, trung tâm sẽ có không gian trưng bày, triển lãm, phòng trưng bày nghệ thuật, xưởng sáng tạo thủ công mỹ nghệ và studio.

Dự án cũng bố trí khu giới thiệu sản phẩm, không gian trải nghiệm ẩm thực phố cổ và quảng trường nghệ thuật phục vụ biểu diễn, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng.

Các hoạt động giáo dục, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng nằm trong định hướng vận hành trung tâm.

Lễ khởi công ngày 8/10 đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa dự án chính thức bước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thi công thực tế.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm yêu cầu Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn và các nhà thầu tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Lãnh đạo phường cũng lưu ý quá trình thi công cần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.

Song song với công tác xây dựng, UBND Thành phố đã giao Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, khai thác. Đơn vị sẽ chủ động kết nối với các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhằm chuẩn bị sẵn sàng các chương trình, sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, đưa trung tâm đi vào vận hành hiệu quả ngay khi hoàn thành.