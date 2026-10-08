Khởi công Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 3.900 m2 ở phố cổ Hà Nội

Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua được xây dựng trên tổng diện tích đất khoảng 3.862 m2, diện tích xây dựng khoảng 2.317 m2 với mật độ xây dựng khoảng 60%. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp.

1 / 3 Phối cảnh dự kiến của công trình. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Theo phương án thiết kế, dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc - cảnh quan và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Các khu vực chức năng được bố trí đa dạng như gallery nghệ thuật, studio thủ công mỹ nghệ sáng tạo, không gian giao lưu sản phẩm, ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết dự án là công trình cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Công trình nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua, đồng thời gắn bảo tồn di sản với sáng tạo, thương mại, du lịch và phát triển kinh tế đô thị.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm yêu cầu Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân xung quanh.

Quá trình nghiên cứu Đề án được triển khai từ năm 2025. Đến tháng 5/2026, UBND TP Hà Nội chính thức ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt Đề án và quyết định thành lập Trung tâm. Chủ trương đầu tư và dự án cải tạo hai địa điểm trên được phê duyệt lần lượt vào tháng 7 và tháng 8/2026.

Để chuẩn bị đưa trung tâm vào vận hành ngay khi hoàn thiện, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội được giao khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, khai thác, đồng thời chủ động kết nối với các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp để chuẩn bị các chương trình, sản phẩm văn hóa.