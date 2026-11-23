Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc khởi công đồng loạt hai dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 26.400 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng chiến lược của Hải Phòng trong phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công hai dự án.

Đây cũng là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và vị thế của thành phố với trên 1.900 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 54,3 tỷ USD cùng 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số.

Để các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Đồng thời khẳng định Hải Phòng cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực để hai dự án sớm hoàn thành, đi vào khai thác vận hành, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo UBND TP Hải Phòng, cả hai dự án đều nằm trong phạm vi Khu Thương mại tự do thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện (HXPICT) do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện (liên doanh giữa Xuân Cầu và PSA International) làm chủ đầu tư với tổng vốn 24.845 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2ha, gồm 4 bến container, tổng chiều dài 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 12.000 - 18.000 TEU (công suất thiết kế 4,5 triệu TEU/năm) và 400m bến sà lan, góp phần nâng gấp đôi năng lực thông qua của cụm cảng nước sâu Lạch Huyện.

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển hạ tầng cảng biển hiện đại, gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. (Ảnh khu bến Lạch Huyện).

Theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 8/7/2025, dự án được phân làm hai giai đoạn: Xây dựng bến số 9, 10 trong giai đoạn 2026 - 2030 và đầu tư bến số 11, 12 từ năm 2031 - 2035.

Khi hoàn thành thêm bốn bến mới, năng lực khu bến sẽ tăng hơn gấp đôi, góp phần đáp ứng quy hoạch theo Quyết định số 756/QĐ-BXD ngày 5/6/2025: Đến năm 2030 cảng biển Hải Phòng đạt 175,4 - 215,5 triệu tấn hàng hóa (container đạt 12,15 - 14,92 triệu TEU), riêng Lạch Huyện đạt 61,4 - 90 triệu tấn.

Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư với tổng vốn 1.580 tỷ đồng.

Quy mô dự án rộng 14ha, gồm 5 dây chuyền công nghệ thủy luyện, chiết tách hiện đại với tổng công suất 10.000 tấn/năm, tạo ra các oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết trên 99% phục vụ ngành điện tử, bán dẫn, năng lượng mới và công nghiệp công nghệ cao. Dự kiến, nhà máy đi vào vận hành thương mại từ quý IV/2028.

Duy Thanh