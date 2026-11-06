Khởi công thêm 3 dự án giao thông lớn trong năm 2026

Thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng các dự án tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Bộ Xây dựng chiều nay (6/11), ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ cho biết, theo kế hoạch, năm 2026, Bộ có 5 dự án dự kiến khởi công.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Đến nay, có 3/5 dự án đã khởi công gồm: Cầu Ninh Cường; Cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện; Hoàn thiện hầm Cù Mông.

Dự án 3 tuyến quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại Đồng bằng sông Cửu Long phải lùi thời hạn khởi công sang quý II/2027 do Bộ Tài chính đang hoàn thiện các thủ tục liên quan ký kết Hiệp định vay.

Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam đang tích cực triển khai để khởi công trong tháng 12/2026.

"Đặc biệt, bên cạnh việc triển khai các dự án theo kế hoạch dự kiến, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và Ban QLDA Thăng Long cũng đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Pó - Cao Bằng và dự án đường lăn Cảng HKQT Đà Nẵng ngay trong năm 2026 thay vì năm 2027 theo dự kiến ban đầu", ông Hoàng thông tin.

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, theo Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, trong 28 dự án/dự án thành phần được đưa vào kế hoạch, đến nay có 14 dự án/dự án thành phần đã hoàn thành.

Trong 14 dự án/dự án thành phần đang thi công, có 5 dự án tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch dù thời gian qua có ghi nhận sự chuyển biến trong thi công, gồm: Hoàn thiện 3 hầm thuộc DATP Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoàn thiện hầm Tuy An thuộc DATP Chí Thạnh - Vân Phong, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; Dự án nâng cấp, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Ngoài một số nguyên nhân khách quan do công tác GPMB chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng, nguyên nhân chủ quan khiến các dự án chưa đáp ứng tiến độ là do các chủ đầu tư/ban QLDA chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhà thầu chưa bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân sự, máy móc thiết bị để tổ chức thi công bù lại tiến độ chậm.