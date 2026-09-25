Khởi công sửa chữa sạt trượt đường Hồ Chí Minh đoạn qua Lâm Đồng

Đoạn đường bị sụt lún, sạt trượt nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: TTXVN

Đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650, thuộc địa phận phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, là đoạn đường bị hư hỏng so sạt trượt từ tháng 8/2023.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đình Trạc, Giám đốc Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông (trụ sở tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau sự cố sạt trượt khiến việc lưu thông 2/4 làn đường bị gián đoạn, Công ty đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương cắm biển, bảng cảnh báo và bổ sung các chỉ dẫn và đảm bảo giao thông qua khu vực. Đồng thời, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, giám định sự cố, địa chất và các vấn đề kỹ thuật liên quan. Đến nay, đã hoàn thành các thủ tục và đủ điều kiện để triển khai thi công dự án sửa chữa, khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn, thuận tiện và bền vững lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát… triển khai dự án đúng tiến độ, kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, trong quá trình thi công cần chú ý, đảm bảo việc lưu thông thuận lợi và an toàn giao thông qua khu vực này.

Ông Võ Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền địa phương và người dân rất phấn khởi trước việc khởi công sửa chữa, khắc phục đoạn đường bị sạt trượt. Địa phương cam kết đồng hành với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để hỗ trợ triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng và kế hoạch đề ra.

Ngành chức năng rào chắn khu vực sạt trượt để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Dự án sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh (đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650) có tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 210 ngày kể từ thời điểm khởi công. Về cơ bản, tuyến đường sẽ được sửa chữa, khắc phục, khôi phục lại hiện trạng trước thời điểm xảy ra sự cố sạt trượt. Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Nam Hải Group (trụ sở tại Hà Nội); Đơn vị tư vấn thiết kế là Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải - Bộ Xây dựng.

Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) hiện là tuyến đường chính kết nối Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên (cũ) với các tỉnh miền Đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn đường sạt trượt nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 từ Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông.

Hơn 3 năm nay, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này được điều tiết qua 2/4 làn đường còn lại. Đồng thời, xe tải nặng và một số loại phương tiện được điều tiết lưu thông qua tuyến tránh đô thị Gia Nghĩa. Tình trạng này khiến việc lưu thông bất tiện, dễ xảy ra tai nạn giao thông.