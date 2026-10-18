Khởi công sửa chữa ngôi nhà Khăn quàng đỏ ở phường Nha Trang

Ngày 18-10, Đoàn phường, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Đội phường Nha Trang phối hợp với Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức khởi công sửa chữa công trình “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Trương Thị Tuệ Nhi, lớp 2 Trường Tiểu học Nha Trang (phân hiệu Phước Hòa 1), thuộc diện khó khăn. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Đoàn phường Nha Trang trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình em Trương Thị Tuệ Nhi.

Công trình có kinh phí 30 triệu đồng, nhằm hỗ trợ sửa chữa nhà ở, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ phường Nha Trang trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

THỦY NHƯ