Khởi công sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ cận nghèo ở phường Bắc Nha Trang

Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Nha Trang phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức khởi công sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (Tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang), thuộc hộ cận nghèo. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Đại diện các đơn vị trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Hồng.

Theo đó, gia đình bà Hồng được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa, cải tạo căn nhà, tập trung nâng cấp nền nhà và xây dựng, cải tạo căn gác, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn và giúp gia đình ổn định cuộc sống. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 10.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức hội và đơn vị đồng hành đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò của hội trong công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.