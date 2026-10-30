Khởi công quần thể du lịch 16.200 tỉ đồng tại Quảng Trị: Cú hích cho hệ sinh thái dịch vụ và lưu trú

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân.

Nghi thức bấm nút khởi công siêu quần thể du lịch 16.200 tỉ đồng, đánh dấu bước ngoặt cho ngành công nghiệp không khói miền Trung

Với tổng mức đầu tư kỷ lục 16.234 tỉ đồng, dự án có quy mô 167,48ha trải rộng qua ba xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Quần thể được chia thành hai phân khu chính gồm hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò (cao 1.009m), kết nối liên hoàn bởi hệ thống 5 tuyến cáp treo.

Theo kế hoạch, quý II.2028 dự án sẽ đưa vào vận hành các hạng mục đầu tiên. Yếu tố bảo tồn cũng được đặt lên hàng đầu khi UNESCO và hội đồng chuyên môn khẳng định quá trình vận hành không xâm phạm đến giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị tham dự lễ khởi công

Với quy mô và địa thế tương đồng, quần thể U Bò - Thác Chuối được giới chuyên môn ví như một "Bà Nà Hills thứ hai". Nhìn lại quá khứ, sự xuất hiện của Bà Nà Hills đã góp phần thay đổi hoàn toàn diện mạo du lịch Đà Nẵng.

Từ một trạm trung chuyển, lượng khách đến thành phố sông Hàn đã tăng vọt từ 1,3 triệu lượt (năm 2009) lên hơn 8,6 triệu lượt (năm 2019). Quan trọng hơn, sự bùng nổ du lịch từ "kỳ quan trên núi" đã tạo ra lực đẩy khổng lồ, kéo theo sự phát triển rực rỡ của chuỗi hạ tầng lưu trú, khách sạn và dịch vụ ven biển Đà Nẵng trong suốt một thập kỷ.

Phối cảnh kỳ quan cáp treo xuyên rừng, kết nối hai phân khu chiến lược đỉnh U Bò và hồ Thác Chuối

Kịch bản tương tự đang được kỳ vọng lặp lại tại U Bò - Thác Chuối với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là lượng du khách khổng lồ này cần một hệ sinh thái lưu trú cao cấp và giải trí về đêm để kéo dài thời gian lưu trú, thay vì chỉ tham quan trong ngày. Đây chính là cơ hội vàng cho các tổ hợp đô thị lân cận.

Với khoảng cách chỉ tầm 30km (chưa đến 1 giờ di chuyển), phường Đồng Hới nhanh chóng trở thành trạm lưu trú chiến lược. Trong đó, khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend vươn lên như một mảnh ghép hoàn hảo, lấp đầy khoảng trống về dịch vụ hạng sang của toàn vùng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tổ hợp Regal Residence và Novotel Hotel với quy mô hơn 3.000 căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài được kỳ vọng sẽ giải bài toán lưu trú hạng sang, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của dòng khách đang có xu hướng tăng mạnh.

Regal Legend - tâm điểm du lịch quốc tế, đón trọn dòng khách khổng lồ tại Đồng Hới

Theo các chuyên gia phân tích, mô hình du lịch tại đây đang hình thành một chuỗi cộng sinh. Nếu U Bò - Thác Chuối là điểm đến ngoạn cảnh đại ngàn vào ban ngày, thì Regal Legend tại trung tâm Đồng Hới là "thủ phủ" để du khách tận hưởng không gian lưu trú 5 sao ven biển, hòa mình vào tuyến phố thương mại sầm uất và các lễ hội không ngủ về đêm. Dự án cung cấp trọn bộ trải nghiệm "all in one", đón đầu chuẩn xác tệp khách hàng có mức chi tiêu cao.

Thực tiễn từ bài học Đà Nẵng cho thấy, những khu đô thị nghỉ dưỡng nằm trong bán kính kết nối với các "siêu quần thể" luôn sở hữu dư địa phát triển mạnh mẽ. Sự song hành giữa kỳ quan sinh thái U Bò - Thác Chuối và tâm điểm giải trí Regal Legend chắc chắn sẽ tạo thành một vòng lặp trải nghiệm hoàn hảo.

Đối với các nhà đầu tư nhạy bén, việc đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới tại Regal Legend lúc này chính là bước đi chiến lược để khai thác dòng lợi nhuận thương mại trước khi tuyến cáp treo chính thức đi vào hoạt động.