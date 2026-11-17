Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Ngày 17/11, tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Đây là một trong những dự án cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp cán bộ, chiến sĩ công an công tác trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống và yên tâm công tác nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy và địa bàn công tác đã có nhiều thay đổi.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 18.900 m² tại phường Thành Nhất với tổng vốn đầu tư dự kiến 870 tỷ đồng. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm một tòa chung cư 12 tầng với 485 căn hộ; 15 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng các công trình chính khoảng gần 60.000. Dự án đồng thời bố trí diện tích cây xanh, sân chơi, giao thông và hạ tầng kỹ thuật… hướng tới hình thành khu nhà ở có không gian sinh hoạt đồng bộ cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ công an.

Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý III/2028, nghiệm thu và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Các căn hộ được bố trí để bán, cho thuê mua và cho thuê theo danh sách, đối tượng do Bộ Công an gửi chủ đầu tư, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ về những khó khăn, mất mát của cán bộ công an trong thời bình; cho biết việc phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân không đơn thuần là giải quyết nhu cầu về chỗ ở, mà còn là sự quan tâm cụ thể đến đời sống, hậu phương của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư triển khai các dự án bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chất lượng và tiến độ, để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện an cư, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ trưởng Đức nhấn mạnh, phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm bảo đảm an sinh, chăm lo đời sống lực lượng Công an nhân dân. Trên phạm vi cả nước, Bộ Công an đang quan tâm triển khai các dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương, từng bước tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, công tác xa gia đình, có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Việc triển khai dự án tại Đắk Lắk không chỉ giải quyết nhu cầu thực tế của lực lượng Công an trên địa bàn mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung của ngành trong chăm lo đời sống, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay: Sau khi sắp xếp, địa bàn tỉnh trải dài từ biên giới đến ven biển. Cùng với việc kiện toàn tổ chức công an địa phương theo mô hình hai cấp, việc bố trí, điều động cán bộ đến nơi công tác mới đặt ra những vấn đề cụ thể về chỗ ở, đi lại và sinh hoạt gia đình. Vì vậy, dự án này có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Với những cán bộ công tác xa nơi ở cũ, có chỗ ở ổn định, phù hợp sẽ giúp giảm khó khăn đi lại, thuận lợi hơn trong việc chăm lo gia đình và yên tâm nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình; Công an tỉnh rà soát nhu cầu, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các sở, ngành và chính quyền phường Thành Nhất cần phối hợp giải quyết kịp thời thủ tục, bảo đảm kết nối hạ tầng và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Cùng ngày, tại thành phố Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Công đoàn. Dự án có quy mô 810 căn hộ cho thuê, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động trên địa bàn, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Dự án được khởi công tại hai xã Yên Trung và Tam Đa, thành phố Bắc Ninh; đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023, triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong. Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II, có tổng diện tích đất khoảng 42.396,4 m2, gồm 6 tòa chung cư cao 10 tầng với tổng cộng 810 căn hộ khép kín cho thuê. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 55.420 m2. Các căn hộ được trang bị thang máy và nội thất cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động. Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn có hai nhà để xe cao 2 tầng và các bãi đỗ xe, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đồng bộ như giao thông nội bộ, cây xanh, quảng trường, khu thể dục thể thao, hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Tại lễ khởi công, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, quá trình thực hiện dự án cần tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản phát sinh nhằm giảm giá thuê nhà, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân, người lao động. Cùng với đó, công trình phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật và công năng sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố, hướng tới trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và 8 nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ chung, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trong quá trình thi công, các đơn vị đặc biệt chú trọng an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời nghiên cứu bố trí các không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng một, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định, việc triển khai dự án tạo thêm quỹ nhà ở, góp phần hình thành không gian sống mới, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, địa phương. Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia dự án tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu.

Máy móc sẵn sàng triển khai dự án. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho đoàn viên, công nhân, người lao động tại khu vực hai xã Yên Trung, Tam Đa nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung; đồng thời đóng góp vào mục tiêu thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.