Khởi công nhà tình thương 70 triệu đồng cho gia đình nuôi hai con nhỏ ở An Biên

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà.

Ngày 15/11, Xã đoàn An Biên và Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) khởi công xây dựng nhà “Sen búp xin tặng người” số 1059 cho gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ ấp Xẻo Xu, xã An Biên.

Ông Thanh một mình làm công nhân, thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng để nuôi hai con đang học lớp 4 và lớp 5. Do căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, ba cha con phải thuê phòng trọ với chi phí 800.000 đồng/tháng.

Căn nhà mới có diện tích 49,5m², được Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên hỗ trợ 70 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 28 hỗ trợ ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng cho gia đình.