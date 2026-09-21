Khởi công nhà tình nghĩa, tri ân gia đình liệt sĩ tại Lào Cai

Đoàn Thanh niên xã Văn Chấn cùng nhân dân tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Y, vợ liệt sĩ Hà Văn Nhật

Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, diện tích hơn 100m², tổng kinh phí dự kiến gần 300 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình, anh em họ hàng, bà con trong thôn và các đoàn thể chung tay đóng góp bằng tiền mặt và ngày công lao động.

Với sự chung tay của các lực lượng và nhân dân địa phương, công trình được kỳ vọng sớm hoàn thành, giúp bà Bùi Thị Y có nơi ở kiên cố, ổn định, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và yên tâm trong cuộc sống.

Đoàn Thanh niên xã Văn Chấn cùng nhân dân tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Y

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Y không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Văn Chấn đối với gia đình người có công với cách mạng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Thông qua việc huy động nguồn lực từ Nhà nước, gia đình và cộng đồng, công trình nhà tình nghĩa góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người có công, giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và tạo dựng mái ấm bền vững.