Chiều 21-11, UBND xã Phước Hà tổ chức lễ khởi công công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Phước Hà.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu dự lễ khởi công Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá.

Đồng chí Trần Phong và các đại biểu dự lễ khởi công Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá do UBND xã Phước Hà làm chủ đầu tư, có diện tích xây dựng khoảng 200m². Công trình có móng và trụ bằng bê tông cốt thép, tường gạch không nung, mái lợp tôn giả ngói. Hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước và thoát nước được đầu tư đồng bộ. Công trình có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng do Văn phòng Trung ương Đảng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, đồng chí Trần Phong cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Trần Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá.

Thay mặt chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND xã Phước Hà gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Hải Ninh và Văn phòng Trung ương Đảng đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho địa phương. Nguồn kinh phí hỗ trợ giúp xã có điều kiện xây dựng nơi sinh hoạt chung để người dân thôn Giá gặp gỡ, tổ chức các hoạt động văn hóa và trao truyền những nét đẹp của đồng bào Raglai cho con cháu. UBND xã cam kết quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định. Xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo đảm thi công đúng thiết kế. Khi công trình hoàn thành, xã sẽ phối hợp với thôn Giá tổ chức quản lý, khai thác công trình đúng mục đích.

Thôn Giá hiện có 342 hộ với 1.365 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm gần 97%. Trong năm 2026, có 15/41 hộ thoát nghèo (tỷ lệ 36,59%) và 23/59 hộ thoát cận nghèo (tỷ lệ 38,98%). Thôn đã xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng, đồng thời vận động, trao tặng 682 phần quà trị giá gần 875 triệu đồng cho các gia đình khó khăn. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường và tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đều đạt 100%. Toàn thôn có 338/342 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các mô hình "Điểm hẹn sức khỏe", Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường và các tuyến đường tự quản được duy trì hiệu quả.

Tin, ảnh: XUÂN THÀNH - CÔNG ĐỊNH