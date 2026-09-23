Khởi công nhà máy xử lý 480 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày

Nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự án được triển khai tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, trên diện tích hơn 70.400 m², tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 480 tấn/ngày, dự kiến hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành từ tháng 2-2027. Theo thiết kế, nhà máy sẽ tiếp nhận, phân loại và xử lý xà bần, phế thải xây dựng; thu hồi các thành phần có khả năng tái chế như kim loại, nhựa, giấy. Phế thải sau xử lý được tận dụng để sản xuất cốt liệu tái chế, vật liệu xây dựng, gạch không nung và vật liệu san lấp. Dự án được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, giảm lượng chất thải phải chôn lấp, đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản tự nhiên thông qua việc tái sử dụng phế thải làm vật liệu phục vụ xây dựng và san lấp. Bên cạnh xử lý xà bần, phế thải xây dựng, nhà máy còn góp phần xử lý một phần chất thải rắn sinh hoạt thông thường lẫn trong rác, không phát sinh chi phí ngân sách Nhà nước. Qua đó, doanh nghiệp góp phần chia sẻ áp lực xử lý chất thải với địa phương, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn lực.