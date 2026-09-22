Khởi công nhà máy tái chế phế thải xây dựng công suất 480 tấn/ngày

Dự án do Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đầu tư, được triển khai tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây) trên diện tích hơn 70.400 m², tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 480 tấn/ngày, dự kiến hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành từ tháng 2-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công

Theo thiết kế, nhà máy sẽ tiếp nhận, phân loại và xử lý xà bần, phế thải xây dựng; thu hồi các thành phần có khả năng tái chế như kim loại, nhựa, giấy. Phế thải sau xử lý được tận dụng để sản xuất cốt liệu tái chế, vật liệu xây dựng, gạch không nung và vật liệu san lấp.

Dự án được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, giảm lượng chất thải phải chôn lấp, đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản tự nhiên thông qua việc tái sử dụng phế thải làm vật liệu phục vụ xây dựng và san lấp.

Nghi thức bấm nút khởi công

Bên cạnh xử lý xà bần, phế thải xây dựng, nhà máy còn góp phần xử lý một phần chất thải rắn sinh hoạt thông thường lẫn trong rác, không phát sinh chi phí ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, quá trình đô thị hóa, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng đang làm lượng chất thải xây dựng phát sinh ngày càng lớn. Vì vậy, việc thu gom, phân loại và xử lý nguồn chất thải này đúng quy định có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan và đời sống người dân.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, với việc được phân loại, thu gom và xử lý bằng công nghệ phù hợp, phế thải xây dựng có thể trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm mới. Đây cũng là hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực xây dựng.

Việc khởi công Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng Long Mỹ - Quy Nhơn được xem là một bước cụ thể hóa định hướng này, hướng đến xử lý hiệu quả lượng phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình phát triển đô thị, đồng thời thu hồi, tái chế và tạo ra nguồn vật liệu phục vụ xây dựng, san lấp.

Hà Vy