Khởi công nhà máy tái chế phế thải xây dựng công suất 480 tấn cho mỗi ngày tại Quy Nhơn

Toàn cảnh buổi lễ khởi công.

Dự lễ có ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 7 ha tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, với tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý khoảng 480 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 2/2027.

Theo thiết kế, phế thải xây dựng sau khi tiếp nhận sẽ được phân loại, xử lý và tái chế theo quy trình. Các sản phẩm đầu ra gồm cốt liệu, gạch không nung và vật liệu phục vụ san lấp. Một số thành phần có khả năng tái chế như kim loại, nhựa, giấy cũng được thu hồi, qua đó giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tăng khả năng tận dụng tài nguyên.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Ngoài xử lý phế thải xây dựng, nhà máy còn có chức năng xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng và tiêu hủy rác thải không độc hại theo quy định. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng tại khu vực Quy Nhơn và các địa bàn lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần giải quyết yêu cầu xử lý chất thải trước mắt mà còn hướng đến thay đổi phương thức quản lý, sử dụng chất thải theo hướng coi đây là nguồn tài nguyên có thể thu hồi, tái chế.

Theo đó, việc tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm phục vụ xây dựng và san lấp sẽ góp phần giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và từng bước hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng.

Nghi thức khởi công dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ được chấp thuận; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.

Đặc biệt, chủ đầu tư cần lựa chọn công nghệ xử lý tiên tiến, nâng cao tỷ lệ thu hồi, tái chế vật liệu; kiểm soát chặt chẽ chất thải đầu vào, thực hiện đúng quy trình phân loại, tiếp nhận, lưu giữ và xử lý. Các sản phẩm tái chế phải được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát để dự án được triển khai đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng.

Dịp này, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai trao 180 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại phường Quy Nhơn Tây. Trong đó, 120 triệu đồng hỗ trợ địa phương xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; 60 triệu đồng còn lại trao tặng các hộ nghèo và người có công trên địa bàn.