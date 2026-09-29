Khởi công Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại với tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình.

Dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 28/7/2026, do Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích 11ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Tổng vốn đăng ký đầu tư dự án là 2.606,1 tỷ đồng (khoảng 100 triệu USD).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒ QUÂN

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm sợi BCF, thảm dùng cho ô tô và các loại thảm khác. Dự án gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, dự kiến quý IV/2027 đưa vào hoạt động, với công suất mỗi năm khoảng 10.800 tấn sản phẩm sợi BCF, 3.800.000m² thảm dùng cho ô tô, 4.000.000m² thảm khác. Giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, dự kiến quý II/2029 đưa vào hoạt động, với công suất mỗi năm khoảng 6.000 tấn sản phẩm sợi BCF.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình khẳng định, việc khởi công dự án không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố, mà còn khẳng định bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn HS Hyosung với thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo thành phố tham quan nhà máy Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để HS Hyosung và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam tập trung nguồn lực, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai thi công xây dựng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đã cam kết.

Đồng thời, quan tâm ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tập đoàn HS Hyosung và Công ty VinFast Việt Nam ký kết hợp tác. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn công ty tiếp tục đầu tư các dự án tiếp theo với quy mô vốn đầu tư như đã cam kết. Đồng thời nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới tại thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu và các ngành có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại buổi lễ, Tập đoàn HS Hyosung và Công ty VinFast Việt Nam ký kết hợp tác trong cung ứng linh kiện ô tô.