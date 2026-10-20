Khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công bố phát điện Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I

Các dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý Dự án Điện 2 thực hiện quản lý dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II.

Quy mô gồm 4 tổ máy, tổng công suất là 3.015,8MW với tổng mức đầu tư của cả hai dự án là hơn 82.145 tỷ đồng, trong đó 2 tổ máy Dự án Quảng Trạch I (2x701,5MW) sử dụng nhiên liệu than và 2 tổ máy Dự án Quảng Trạch II (2x806,4MW) sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Đây là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến hơn 17,2 tỷ kWh mỗi năm, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, 2 tổ máy của Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới điện quốc gia sản lượng điện là 620 triệu kWh.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II là dự án năng lượng quan trọng quốc gia, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123,455 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đến nay, EVN đã hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC. Theo tiến độ dự kiến của Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 2-2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4-2030.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với quy hoạch gồm 3 nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, hình thành một tổ hợp sản xuất điện quy mô lớn công suất hơn 4500MW, có vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia.

Đối với Quảng Trị, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch không đơn thuần là một tổ hợp sản xuất điện, mà là công trình động lực có ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN báo cáo tại buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà người lao động tham gia quản lý, thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Phát biểu tại buổi lễ, EVN giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án Điện 2 và các nhà thầu thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường, tập trung nguồn lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi đua xây dựng Công trình Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.