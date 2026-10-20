Khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ngày 20/10/2026, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công Dự án

Buổi lễ còn có đại diện các sở, ngành tỉnh Quảng Trị, cấp ủy, chính quyền xã Phú Trạch, người dân khu vực dự án; lãnh đạo EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu thi công.

Hai dự án có tổng công suất 3.015,8 MW

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý thực hiện tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Hai dự án có tổng cộng 4 tổ máy, tổng công suất 3.015,8 MW, tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu than, công suất 2 × 701,5 MW; Quảng Trạch II gồm 2 tổ máy sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công suất 2 × 806,4 MW.

Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia

Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến bổ sung trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững. Các dự án đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, 2 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành, phát lên lưới điện quốc gia sản lượng 620 triệu kWh.

Đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng cho nguồn điện LNG

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024.

Với công suất 1.612,8 MW, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII, góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Tặng quà khích lệ CBCNV tại buổi lễ

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123,455 tỷ đồng, với cơ cấu 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Nhóm 4 ngân hàng thương mại trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đồng tài trợ cho dự án.

Trước yêu cầu bảo đảm cung ứng điện, tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Chính phủ giao EVN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

Dự kiến phát điện thương mại từ tháng 2/2030

Đến thời điểm khởi công, EVN đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC.

Theo tiến độ dự kiến, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030; tổ máy 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

Tại buổi lễ, EVN giao Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu tổ chức quản lý, thi công tuân thủ yêu cầu về chất lượng và môi trường. Đồng thời, các đơn vị tập trung nguồn lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II theo kế hoạch đề ra.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LNG QUẢNG TRẠCH II Địa điểm: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện 2.

Công suất: 1.612,8 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 806,4 MW.

Công nghệ: Tua bin khí chu trình hỗn hợp, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Tổng mức đầu tư: Hơn 40.123,455 tỷ đồng; 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Các ngân hàng đồng tài trợ: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Tiến độ phát điện thương mại dự kiến: Tổ máy 1 vào tháng 2/2030; tổ máy 2 vào tháng 4/2030.