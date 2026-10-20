Khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố chính thức phát điện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Tham dự lễ có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị thành viên của tập đoàn.

Các đại biểu đã bấm nút khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được khởi công xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển Trung tâm Điện lực Quảng Trạch thành tổ hợp năng lượng đồng bộ. Dự án có tổng công suất 1.612,8 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), với tổng mức đầu tư trên 40 nghìn tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 9,5 tỉ kWh/năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ đưa vào vận hành trong năm 2030.

Lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Việc triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đóng góp nguồn thu ngân sách và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố chính thức phát điện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng công suất 1.403 MW, với tổng mức đầu tư trên 42 nghìn tỉ đồng. Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 8,4 tỉ kWh điện mỗi năm.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được xây dựng theo định hướng hình thành tổ hợp năng lượng quy mô lớn, có hạ tầng dùng chung đồng bộ, gắn kết nguồn điện với cảng tiếp nhận nhiên liệu và hệ thống truyền tải điện. Trung tâm có tiềm năng lớn trong việc cung ứng điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ tại địa phương.

Các đơn vị thi công cùng các phương tiện máy móc làm lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố chính thức phát điện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ các bộ ngành và các đơn vị liên quan để đạt được những dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.