Khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công bố phát điện Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia. (Ảnh: EVN cung cấp)

Tới dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 cùng các đơn vị thi công.

Hai dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Tổng quy mô hai dự án gồm 4 tổ máy, công suất 3.015,8MW, với tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng.

Trong đó: 2 Tổ máy dự án Quảng Trạch I (2x701,5MW) sử dụng nhiên liệu than, có thông số hơi siêu tới hạn cao nhất, là nhà máy có công suất tổ máy lớn nhất, hiệu suất tốt nhất tại Việt Nam; 2 Tổ máy dự án Quảng Trạch II (2x806,4MW) sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), Tua-bin khí chu trình hỗn hợp, cấu hình mỗi tổ máy là 1-1-1 đa trục. Tua-bin khí thế hệ mới nhất, hiệu suất cao nhất do GE Mỹ sản xuất, các dự án đều có công nghệ xử lý khí thải với thông số phát thải thân thiện với môi trường.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030, tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: EVN cung cấp)

Theo đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị: Trung tâm điện lực Quảng Trạch không đơn thuần là một tổ hợp sản xuất điện mà đây chính là một công trình động lực có ý nghĩa chiến lược; góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trạch trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước.

Hiện hai tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới điện quốc gia, với sản lượng khoảng 620 triệu kWh. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, từng bước bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Đối với Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, EVN đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng (EPC). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%, vốn vay thương mại chiếm 80%. Nguồn vốn vay được đồng tài trợ bởi bốn ngân hàng thương mại trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: EVN cung cấp)

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết:hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia. Khi hoàn thành, các dự án dự kiến bổ sung hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống người dân tại địa phương.

Thời gian tới, EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và các yêu cầu về môi trường; tăng cường phối hợp, kiểm soát tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Đại diện liên danh nhà thầu gồm Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) và Tổng công ty Lắp máy (LILAMA) cam kết đưa Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II trở thành công trình xanh tiêu biểu. Liên danh khẳng định quyết tâm thực hiện dự án theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, áp dụng công nghệ tối ưu trong quá trình thi công.

Đồng thời, liên danh cam kết bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa an toàn lao động, chất lượng công trình, tiến độ dự án và bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng một công trình hữu nghị xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Hai nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và II sau đi vào vận hành dự kiến bổ sung cho hệ thống điện quốc gia đạt hơn 17,2 tỷ kWh mỗi năm. (Ảnh: EVN cung cấp)

Là dự án năng lượng quan trọng quốc gia thuộc Quy hoạch điện VIII, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng giảm phát thải. Khi cả hai nhà máy đi vào vận hành, tổng sản lượng điện dự kiến bổ sung cho hệ thống điện quốc gia đạt hơn 17,2 tỷ kWh mỗi năm.

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