Khởi công nhà máy điện rác đầu tiên hơn 2.600 tỷ đồng ở Đồng Nai

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy điện rác Định Quán (xã La Ngà, thành phố Đồng Nai). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 15/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Đồng Nai, thành viên hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO, tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện rác Định Quán (giai đoạn 1) tại xã La Ngà nhằm thu hồi năng lượng từ rác thải, với tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, Nhà máy điện rác Định Quán có công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm, kết hợp phát điện với công suất 18,5MW, góp phần nâng cao năng lực xử lý rác thải, giảm áp lực chôn lấp và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 9,4ha tại xã La Ngà (thành phố Đồng Nai). Trong tổng công suất thiết kế, nhà máy có khả năng xử lý 750 tấn chất thải rắn sinh hoạt và 200 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường mỗi ngày.

Đây là dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Đồng Nai, thành viên hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO cho biết, dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu chuyển động, phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam như chưa phân loại tại nguồn, độ ẩm cao và nhiệt trị thấp. Công nghệ này giúp xử lý chất thải, đồng thời tận dụng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt để phát điện, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp, thu hồi năng lượng từ rác thải.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, dự án Nhà máy điện rác Định Quán có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực xử lý chất thải, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương. Quá trình triển khai đơn vị gặp không ít khó khăn về quy hoạch điện, hạ tầng giao thông và mặt bằng thi công. Do đó, đơn vị kiến nghị thành phố Đồng Nai sớm tháo gỡ các vướng mắc về giao thông, nguồn rác, giá dịch vụ xử lý và thủ tục đầu tư để dự án thực hiện đúng tiến độ.

Chủ đầu tư dự án cam kết huy động mọi nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, phấn đấu sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Phát biểu lại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết với quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số, lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn ngày càng lớn. Dự báo đến năm 2030, dân số của thành phố Đồng Nai vượt 5 triệu người, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 3.000 tấn/ngày. Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động cùng sự phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ logistics, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, trong đó là việc thu gom và xử lý chất thải sẽ tiếp tục gia tăng.

Việc đầu tư Nhà máy điện rác Định Quán góp phần chuyển đổi phương thức xử lý chất thải từ chôn lấp sang công nghệ hiện đại, kết hợp thu hồi năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, bền vững của thành phố Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; Các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, điện, nước và các thủ tục liên quan để dự án sớm hoàn thành, đưa vào vận hành.

Đồng thời kỳ vọng Nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 sẽ trở thành công trình hạ tầng môi trường quan trọng, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển lâu dài của thành phố./.