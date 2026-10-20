Khởi công nhà máy điện LNG Quảng Trạch II, vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng

Khi hoàn thành, hai nhà máy Quảng Trạch I và II dự kiến cung cấp hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Lễ khởi công, phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I được tổ chức tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công Dự án. (Ảnh EVN).

Hai dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án điện 2 quản lý, triển khai.

Hai nhà máy có tổng công suất 3.015,8 MW, gồm 2 tổ máy nhiệt điện than Quảng Trạch I với tổng công suất 1.403 MW và 2 tổ máy nhiệt điện khí LNG Quảng Trạch II với tổng công suất 1.612,8 MW. Tổng mức đầu tư của cả hai dự án hơn 82.145 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến bổ sung hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cung ứng điện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII, sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Công trình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và hỗ trợ thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024. Tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%, vốn vay thương mại chiếm 80%.

Bốn ngân hàng thương mại trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tham gia đồng tài trợ vốn tín dụng cho dự án.

Trước yêu cầu bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, EVN được giao đẩy nhanh tiến độ Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027-2030.

EVN tặng quà khích lệ CBCNV tại buổi lễ. (Ảnh: EVN)

Theo EVN, hai tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới quốc gia, với sản lượng đạt khoảng 620 triệu kWh.

Đối với Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, EVN đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng tổng thầu EPC.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030, tổ máy số 2 dự kiến vận hành thương mại vào tháng 4/2030.

Tại buổi lễ, EVN giao Ban Quản lý dự án điện 2 và các nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.