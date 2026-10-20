Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Quảng Trạch I và phát điện dự án Nhà máy Quảng Trạch II. (Ảnh: Ban tổ chức).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.612,8 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, dự án dự kiến cung cấp sản lượng điện bình quân hơn 9 tỷ kWh mỗi năm sau khi đưa vào vận hành trong năm 2030, góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương cùng khu vực miền Trung.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương khẳng định việc triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là bước tiến chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và định hình không gian phát triển công nghiệp địa phương.

Ông đề nghị EVN cùng các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Cùng với dự án mới khởi công, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.403 MW với tổng mức đầu tư trên 42.000 tỷ đồng hiện đã phát lên lưới điện quốc gia khoảng 620 triệu kWh, hướng tới vận hành thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng đã phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng dự án Quảng Trạch II, đồng thời đại diện các đơn vị đã trao quà động viên lực lượng quản lý, tư vấn và thi công tại công trường.